МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Более 75% взрослого населения России за последний год переводили деньги онлайн, за два года этот показатель прибавил более 20 процентных пунктов, говорится в материалах Банка России. Банк России рассказал о новой "прописке" финансовых пирамид в соцсетях

"Более 75% взрослого населения России за последние 12 месяцев переводили деньги через интернет или мобильный банкинг. За два года этот показатель вырос более чем на 20 процентных пунктов", — привел данные регулятор.

Активно, по данным ЦБ, растет использование платежных карт: их доля в розничном обороте за 2020 год увеличилась на 10,6 процентного пункта, до 67,6%; доля безналичных платежей в целом выросла на 5,6 процентного пункта, до 70,3%.

Значительное влияние на это оказали пандемия и связанные с ней ограничения, пояснили в ЦБ. Регулятор указал, что ограничения, в том числе, стали причиной снижения уровня удовлетворенности населения услугами финансовых организаций до 75%.

"Но можно полагать, что показатель будет восстанавливаться вместе с экономикой. При этом доля представителей малого и среднего бизнеса, заявивших, что они удовлетворены работой финансовых организаций, напротив, выросла до 82,3%", — отмечается в материалах.

При этом бизнес и граждане положительно оценили антикризисные меры поддержки. По данным регулятора, 73,5% людей, воспользовавшихся реструктуризацией кредитов и займов, остались удовлетворены такой формой помощи. 87–89% предпринимателей, получивших беспроцентные кредиты на выплату зарплат, кредиты с возможностью списания в случае сохранения занятости или льготные кредиты под 8,5%, позитивно оценили эти программы.