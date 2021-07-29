МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 миллиарда рублей о взыскании ущерба водным биоресурсам в результате аварии в Норильске в прошлом году, сообщило ведомство. Росрыболовство проверит факты массовой гибели рыбы из-за жары

"Енисейское территориальное управление Росрыболовства 29 июля подало в Арбитражный суд Красноярского края иск к АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в структуру "Норильского никеля") о взыскании вреда, причиненного водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3, на сумму 58,65 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

"Размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 миллиарда рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 миллиардов рублей. Исковое заявление также направлено в адрес ответчика", — отмечает Росрыболовство.

В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.

Арбитражный суд Красноярского края ранее по иску Росприроднадзора принял решение взыскать с НТЭК 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. "Норникель" решил не обжаловать решение суда.