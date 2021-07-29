МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ в пятницу обсудит субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), в наибольшей степени пострадавших из-за COVID-19, сообщила пресс-служба кабмина. Кабмин одобрил законопроект по защите пенсионных накоплений

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении Казначейству России из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление в 2021 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, ведущим деятельность в муниципальных образованиях, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Помимо этого, правительство обсудит выделение средств на реконструкцию тоннельного водовода Южного берега Крыма и капремонт водовода в Симферопольском районе. Крым ничего не должен Украине, заявил вице-спикер крымского парламента

"… планируется рассмотреть следующие вопросы:… о выделении Минэкономразвития России в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований для предоставления бюджету Республики Крым субсидии", — говорится в сообщении.

"Проектом распоряжения предусматривается выделение средств на реконструкцию тоннельного водовода Южного берега Крыма и капитальный ремонт водовода в Симферопольском районе," — уточняет пресс-служба.

Кроме того, на заседании будут обсуждаться поправки закон "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя".

Отмечается, что проект содержит положения, предусматривающие передачу высшему исполнительному органу госвласти Крыма и высшему исполнительному органу госвласти Севастополя полномочий по утверждению персонального состава экспертного совета по вопросам свободной экономической зоны, перечня видов деятельности, осуществление которых участниками СЭЗ не допускается.

Законопроект также содержит положения, предусматривающие увеличение минимального объема капвложений, необходимых для реализации инвестиционного проекта в свободной экономической зоне.