МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. С 1 января 2023 г в РФ начнут использоваться трудовые книжки нового образца, но можно будет без ограничений пользоваться и прежними, сообщила пресс-служба кабмина. Эксперты подсчитали, сколько стоит начать работать на себя

"С 1 января 2023 года в России начнут использоваться трудовые книжки нового образца. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом работники смогут без ограничений пользоваться прежними трудовыми книжками. То же касается бланков и вкладышей старого образца, которые хранятся у работодателей.

Добавляется, что определять порядок изготовления новых трудовых книжек будет Минфин. Он же займётся решением вопросов, связанных с обеспечением работодателей документами нового образца.

Уточняется, что ранее Минтруд скорректировал форму бланка трудовой книжки, а также обновил инструкции по её ведению и хранению. Также с прошлого года работникам предоставлено право выбора между бумажной и электронной трудовыми книжками, а с 2021 года появилась возможность включать в электронный документ записи о местах работы за весь трудовой стаж.

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