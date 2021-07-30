МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, компании Restaurant Brands International, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2021 года поднялась в 1,75 раза в годовом выражении и составила 438 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию по итогам полугодия составила 1,42 доллара против 0,83 доллара годом ранее. Выручка компании при этом стала выше в годовом выражении на 19%, до 2,698 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль компании выросла в 2,4 раза, до 259 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,84 доллара против 0,35 доллара во втором квартале 2020 года. Выручка по итогам квартала выросла в 1,4 раза и составила 1,438 миллиарда долларов.

Общесистемные продажи Burger King за три месяца выросли на 37,9% после снижения на 25,2% годом ранее, Tim Hortons — увеличились на 33% после уменьшения на 33,4% год назад, а рост продаж бренда Popeyes Louisiana Kitchen (PLK) замедлился до 10,5% с 24% годом ранее.

По состоянию на конец второго квартала компания нарастила количество ресторанов Burger King лишь на 0,1%, до 18 776. Число ресторанов Tim Hortons выросло на 2,7%, до 5 065, PLK — на 5,7%, до 3 562.

Компания Restaurant Brands International была образована в 2014 году в результате слияния американской сети Burger King и канадской Tim Hortons. Он третий по величине оператор сетей быстрого питания в мире. Сеть насчитывает почти 27,4 тысячи ресторанов в более чем 100 странах и территориях мира. Компания объединяет такие бренды, как Burger King, Tim Hortons и Popeyes.