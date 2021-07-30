МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Субъекты РФ к 29 июля довели до сельхозпроизводителей 43% средств, предусмотренных федеральным бюджетом на господдержку агропромышленного комплекса, следует из сообщения Минсельхоза РФ.

"По состоянию на 29 июля в субъекты Российской Федерации перечислено 125,2 миллиарда рублей. Из указанных средств регионы довели до получателей 53,9 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Лидеры среди субъектов РФ по этому показателю — Ненецкий автономный округ (90,3%), Магаданская область (87,5%), Кировская область (82,6%), Республика Мордовия (75,6%), Челябинская область (73,3%), Красноярский край (72%), Ямало-Ненецкий автономный округ (71,1%), Ярославская область (69,3%), Ивановская область (67,5%), Вологодская область (66%).