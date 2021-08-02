КИЕВ, 2 авг — ПРАЙМ. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина дождется подходящего момента для возвращения Крыма, а пока пригрозил жителям полуострова "камнями с неба". На Украине хотят выдвинуть требования к США из-за "Северного потока 2"

Он сравнил Крым с Эльзасом, который Франция вернула себе, воспользовавшись моментом.

"Украина будет вести именно такую линию (ждать момент для возвращения полуострова — ред.). Пока, пожалуйста, как писали во время аннексии — главное вернуться в Россию, а там хоть камни с неба. Пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет, мы дождемся своего времени", — сказал Кулеба в интервью журналисту Евгению Киселеву, опубликованному на его YouTube-канале.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".