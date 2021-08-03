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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210803/834359671.html
СМИ узнало о планах Байдена провести саммит по борьбе с пандемией
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Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом планирует глобальный саммит о борьбе с коронавирусом, сообщает портал Axios. Как говорится в сообщении на сайте... ПРАЙМ, 03.08.2021
коронавирус, джо байден, сша, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 3 авг — ПРАЙМ. Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом планирует глобальный саммит о борьбе с коронавирусом, сообщает портал Axios.
Как говорится в сообщении на сайте издания, мероприятие будет первым в своем роде, оно будет посвящено вопросу прекращения пандемии коронавируса и подготовке к подобным явлениям в будущем.
Источники издания сообщают, что в мероприятии планируется участие Байдена и других лидеров, а также некоммерческих организаций.
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