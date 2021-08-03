ВАШИНГТОН, 3 авг — ПРАЙМ. Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом планирует глобальный саммит о борьбе с коронавирусом, сообщает портал Axios. В Америке заявили, что пандемия переключилась на непривитых

Как говорится в сообщении на сайте издания, мероприятие будет первым в своем роде, оно будет посвящено вопросу прекращения пандемии коронавируса и подготовке к подобным явлениям в будущем.

Источники издания сообщают, что в мероприятии планируется участие Байдена и других лидеров, а также некоммерческих организаций.

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