МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. В Госдуме предложили отменить ежемесячную родительскую плату за услуги муниципальных детских садов, передает RT. В ГД предложили поднять предельный размер социального налогового вычета

С соответствующей инициативой выступил депутат Василий Власов. Он направил письмо на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

В своём обращении парламентарий отметил, что Конституция гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования. В то же время в федеральном законодательстве предусмотрено, что детские сады устанавливают плату, взимаемую с родителей за присмотр и уход за детьми, в том числе в целях организации питания.

При этом, как заметил депутат, с сентября 2020 года в средних образовательных учреждениях России предоставляется бесплатное горячее питание для всех школьников с первого по четвертый классы.

"В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу Вас оценить целесообразность отмены родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми, в том числе за организацию питания в дошкольных образовательных учреждениях", — говорится в письме.

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