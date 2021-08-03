КРАСНОДАР, 3 авг — ПРАЙМ. C начала текущего года задолженность по зарплатам в Краснодарском крае уменьшилась почти на 10%, сообщает администрация региона.

"По данным Краснодарстата, с начала года задолженность по зарплатам в регионе уменьшилась почти на 10%. С января 2021 года совместно с прокуратурой края межведомственными коллегиальными органами рассмотрено 73 предприятия-должника, погашено более 215 миллионов рублей долгов. В отраслевом разрезе наибольшие суммы задолженности приходятся на предприятия строительного комплекса, дорожного хозяйства, транспорта, промышленности", — говорится в сообщении.

Уточняется, что вопросы погашения задолженности по зарплате обсудили участники заседания краевой комиссии. Мероприятие прошло под председательством вице-губернатора края Игоря Галася.

"Работа с предприятиями, попавшими в непростую экономическую ситуацию, ведется на постоянной основе – вырабатываются конкретные меры по погашению задолженности по зарплате. Есть позитивные результаты с начала года, но существуют и проблемные моменты — это отголоски пандемии, когда краевые организации столкнулись с определенными трудностями в экономической жизни", — приводятся в сообщении слова Галася.

Вице-губернатор добавил, что в прошлом году для поддержки бизнеса и населения на федеральном и региональном уровнях был принят пакет антикризисных мер. "На реализацию федеральных и краевых мер поддержки отраслей экономики направили более 14 миллиардов рублей", — уточнили в ведомстве.

На региональном уровне власти расширили перечень пострадавших направлений экономической деятельности, предусмотрели меры, позволившие мобилизовать ресурсы на сохранение занятости сотрудников, в том числе, для отраслей ЖКХ, промышленности, некоторых видов услуг. Отдельные транспортные предприятия края получили прямую поддержку в виде субсидии на зарплату сотрудникам и погашение части иных затрат, пояснили в региональной администрации.