МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Подсолнечное масло в России с 27 июля по 2 августа подорожало после недели снижения цен, кроме того, ускорились темпы удорожания сахара, при этом гречка дорожала более медленным темпом, чем неделей ранее, следует из данных Росстата.

Так, стоимость сахара увеличилась на 0,14%, в том числе в 24 регионах — на 0,1-4,9%. В 34 субъектах цены не изменились, в 27 — снизились на 0,1-2,2%. С 20 по 26 июля рост цен на сахар составил 0,08%, с начала года — 3,29%.

В свою очередь, подсолнечное масло за отчетный период увеличилось в цене на 0,11% против снижения стоимости на 0,07% за предыдущий период (с начала года цены выросли на 5,55%). В 22 регионах цены выросли на 0,1-0,9%, в девяти — на 1-3,3%.

"В 33 субъектах цены не изменились. В 21 субъекте цены снизились на 0,1-2,5%", — указывает статистическое ведомство.

Стоимость мяса курицы увеличилась на 0,04%. В 29 регионах цены выросли на 0,1-1%, в восьми — на 1,1-2,6%. В 17 субъектах цены не изменились, в 31 — снизились на 0,1-2,7%. С 20 по 26 июля цены на курятину выросли на 0,1%, с начала года они повысились на 15,45%.

Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 1% (с 20 по 26 июля — на 0,2%, с начала года яйца уменьшились в цене на 8,92%). В 33 субъектах цены снизились на 0,1-1,5%, в 24 — на 1,6-5%.

"В восьми субъектах цены не изменились. В 20 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-2,9%", — указывает Росстат.

Гречка с 27 июля по 2 августа выросла в цене на 0,1%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,35%, а с начала года цены поднялись на 10,42%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,05% (за предыдущий период — на 0,16%, рост с начала года — на 3,69%), черный хлеб — на 0,07% (за предыдущий период — на 0,2%, с начала года — на 3,9%), макаронные изделия — на 0,33% (против 0,34%, с начала года цены выросли на 4,84%).

Вермишель выросла в цене на 0,28% (за предыдущий период — на 0,39%, рост с начала года — на 4,84%). Цены на белый хлеб повысились на 0,17% (неделей ранее — на 0,16%, рост с начала года — на 3,51%). Цены на рис повысились на 0,04% (неделей ранее — на 0,31%, с начала года — выросли на 2,04%), на пшено — уменьшились на 0,13% (за предыдущий период — на 0,2%, с начала года — уменьшились на 2,76%).

Помимо этого, картофель, репчатый лук, морковь, огурцы и помидоры в России с 27 июля по 2 августа продолжили дешеветь, также снизились цены на яблоки после четырех недель непрерывного роста, однако вновь подорожала свежая белокочанная капуста, следует из данных.

По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,1%. В частности, картофель подешевел на 6,45%, лук — на 0,67%, морковь — на 11,33%, огурцы — на 5,34%, помидоры — на 6,98%, яблоки — на 0,53%. При этом цены на капусту выросли на 2,02%.

С начала года к 2 августа картофель в России подорожал на 46,34%, капуста — почти вдвое (на 97,5%), лук — на 28,41%. Морковь с начала года выросла в цене на 96,87%, яблоки — на 8,1%, огурцы подешевели на 48,82%, помидоры — на 36,55%.

За предыдущий период, с 20 по 26 июля, свежая белокочанная капуста выросла в цене на 0,23%, яблоки — на 0,1%. Морковь тогда подешевела на 8,39%, картофель — на 7,55%, лук — на 1,86%, огурцы — на 5,41%, томаты — на 4,29%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период уменьшились на 2,8%.

С 27 июля по 2 августа в России выросли цены на печенье (на 0,6%), стерилизованное молоко и соль (на 0,4%), говядину, свинину (на 0,3%), сычужные сыры, сухие молочные смеси для детского питания (на 0,2%), обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), баранину, сливочное масло, маргарин, пастеризованное молоко, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,1%).

Одновременно снизились цены на жирный творог и шоколадные конфеты (на 0,3%), водку (на 0,2%), мороженую рыбу, колбасу, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, сметану, черный чай (на 0,1%).