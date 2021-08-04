МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Минцифры РФ разработало поправки в федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, в рамках которого граждане смогут получить сразу несколько услуг на основании одного запроса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Проект, разработанный министерством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Предполагается, что граждане и юридические лица смогут обращаться за предоставлением нескольких услуг через "Единый портал" в рамках одного комплексного электронного запроса, а все остальные процедуры от их имени, включая формирование заявлений и взаимодействие с ведомствами, будет осуществлять оператор "Единого портала", — рассказали агентству.

В пресс-службе отметили, что такие меры сократят время предоставления услуг. Данный законопроект направлен на создание правовых условий для удовлетворения потребности граждан и организаций в получении двух и более услуг при однократном обращении в электронной форме посредством "Единого портала".