МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ / Dow Jones. Значительное налогово-бюджетное стимулирование в этом году способствовало ускорению восстановления американской экономики, что позволяет Федеральной резервной системе США рассматривать повышение процентных ставок от уровня, близкого к нулю, уже к началу 2023 года, сказал в среду вице-председатель ФРС Ричард Кларида.

Исходя из собственных текущих прогнозов по инфляции и занятости, Кларида отметил, что "начало нормализации денежно-кредитной политики в 2023 году… будет полностью соответствовать новому гибкому подходу к таргетированию средней инфляции". Индекс деловой активности в сфере услуг США вырос лучше прогноза

Хотя самого Клариды к тому моменту в ФРС уже, вероятно, не будет (срок его полномочий истекает в конце января), его комментарии значимы, поскольку его взгляды могут разделять другие руководители ФРС, а также поскольку он играет важную роль в формировании текущей опережающей индикации центрального банка.

Кларида был главным архитектором нового подхода к таргетированию инфляции, представленного год назад председателем ФРС Джеромом Пауэллом. Этот подход допускает периоды умеренного превышения инфляцией целевого показателя 2%, компенсирующие периоды слишком низкой инфляции.

Между тем новый подход ФРС не приспособлен под ситуации, подобные нынешней, когда цены стремительно растут из-за напряженностей в цепочках поставок и дефицита, возникших на фоне открытия экономики после локдаунов, введенных из-за пандемии Covid-19.

Эти обстоятельства усложняют для ФРС не только прогнозирование инфляции, но также и разъяснение своих планов по реагированию на поступающие данные по экономическому росту, безработице и инфляции. ФРС сделала новый шаг к сокращению объемов покупок облигаций

В сентябре 2020 года ФРС заявила, что если ожидания потребителей и компаний в отношении будущей инфляции будут оставаться стабильными, то центральный банк будет удерживать процентные ставки около нуля до тех пор, пока инфляция не встанет на путь умеренного превышения 2% на протяжении некоторого времени, а рынок труда не придет в состояние, соответствующее максимальной занятости.

Кларида предварил свое выступление словами о том, что повышения процентной ставки "пока еще не видно на радаре", но если его прогноз по инфляции и безработице окажется верным, то необходимые для этого критерии "будут достигнуты к концу 2022 года".

На июньском заседании 13 из 18 руководителей ФРС спрогнозировали повышение процентной ставки до 2023 года. Большинство из них предположили, что ставка будет повышена на 0,5 процентного пункта. В марте большинство руководителей ожидали сохранения ставок на текущем уровне до конца 2023 года. ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

Эти прогнозы не являются результатом дебатов и поэтому иногда могут давать неполное представление о том, к чему тяготеет Комитет по операциям на открытом рынке, непосредственно принимающий решения по ставке. Кларида предложил дополнительный контекст к этим прогнозам, разъяснив условия и аналитику, позволяющие определить, когда и зачем может быть уместно повысить процентную ставку.

ФРС понизила процентные ставки почти до нуля в марте 2020 года и с тех пор также покупает казначейские и ипотечные облигации на 120 млрд долларов в месяц для дополнительного стимулирования экономики.

В июле обсуждался вопрос о том, как и когда переходить к сворачиванию этих покупок, и Кларида сказал в среду, что не исключает, что центральный банк объявит о замедлении этой программы позднее в этом году.

Новый подход ФРС призван помочь центральному банку решить проблему ограниченности возможностей по стимулированию экономики, когда процентные ставки уже снижены до нуля. Этот нулевой уровень иногда называют "эффективной нижней границей".

Кларида обратил внимание на приток налогово-бюджетного стимулирования в этом году, который многие из руководителей ФРС не учитывали в прогнозах по ставке, представленных во второй половине 2020 года. СМИ узнало о планах Байдена провести саммит по борьбе с пандемией

"Хотя эффективная нижняя граница может быть сдерживающим фактором для денежно-кредитной политики, для налогово-бюджетной политики она таким фактором не является, и я считаю, что в рамках нашего нового подхода надлежащая денежно-кредитная политика должна – и несомненно может – учитывать эту реалию", — сказал он.

Кларида считает, что налогово-бюджетная политика текущего года, в том числе более 2 трлн долларов избыточных сбережений, которые не были потрачены домохозяйствами, "может полностью нивелировать этот сдерживающий фактор".

Проблемы в работе цепочек поставок и дефицит сырья и компонентов вызвали в этом году сильный разогрев инфляции. Предпочитаемый ФРС индикатор инфляции (не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители) в июне вырос на 3,5% по сравнению с июнем прошлого года после роста на 3,4% в мае. Эксперт рассказал, когда исчезнет современный вид экономики

Кларида ожидает замедления инфляции в следующем году, но при этом считает, что она задержится выше целевого уровня 2%.

"Я по-прежнему полагаю, что эти дисбалансы исчезнут со временем, поскольку рынок труда и мировые цепочки поставок в конечном итоге приспособятся к ситуации и, главное, сделают это без оказания устойчивого повышательного давления на рост цен, заработков с поправкой на производительность и долгосрочную целевую инфляцию 2%", — сказал он.

Вероятность того, что инфляция окажется выше его текущего прогноза, выше вероятности того, что она окажется ниже, сообщил он.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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