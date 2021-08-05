МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 31 июля, снизилось на 14 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 385 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали показатель на уровне 384 тысячи. Показатель за неделю, завершившуюся 24 июля, был пересмотрен до 399 тысяч с 400 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 250 с пересмотренного показателя прошлой недели — до 394 тысяч. Показатель предшествующей недели был пересмотрен до 394,25 тысячи с 394,5 тысячи.

При этом общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 июля, упало на 366 тысяч с показателя предыдущей недели — до 2,93 миллиона человек. "Это самый низкий уровень безработицы с 14 марта 2020 года, когда он составлял 1,77 миллиона человек", — отмечает ведомство. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 3,296 миллиона с 3,269 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.