МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в июне вырос на 4,8 миллиарда долларов, или на 6,7% по сравнению с пересмотренным показателем мая — до 75,7 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 73,9 миллиарда долларов с первоначального значения мая в 71,2 миллиарда долларов. Пересмотренный показатель мая составил 71 миллиард долларов.

При этом экспорт из США в июне поднялся по сравнению с маем на 0,6%, или на 1,2 миллиарда долларов, до 207,7 миллиардов, а импорт за тот же месяц составил 283,4 миллиарда долларов, увеличившись на 6 миллиардов в месячном выражении (на 2,1%).

Дефицит внешней торговли товарами США в июне вырос по отношению к маю на 4 миллиарда долларов — до 93,2 миллиарда, а профицит по статье услуг снизился на 0,7 миллиарда — до 17,4 миллиарда долларов.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).