ВАШИНГТОН, 5 авг — ПРАЙМ. Американская фармацевтическая компания Moderna, выпускающая вакцину от COVID-19, отчиталась о росте выручки в 65 раз за второй квартал 2021 года при чистой прибыли почти в 3 миллиарда долларов против убытка годом ранее.

Выручка компании за три месяца, завершившиеся 30 июня, составила 4,4 миллиарда долларов по сравнению с 67 миллионами долларов за аналогичный период 2020-го. За первое полугодие показатель вырос до 6,3 миллиарда долларов с 75 миллионов.

Moderna также отчиталась о чистой прибыли за квартал в 2,8 миллиарда долларов против убытка в 117 миллионов за тот же прошлогодний период. По итогам полугодия компания показала чистую прибыль в четыре миллиарда по сравнению с убытком в 241 миллион за первую половину 2020-го.

Компания разработала двухкомпонентную вакцину от COVID-19, которая разрешена к применению в США и широко экспортируется по всему миру. На презентации квартальной отчетности Moderna сообщила, что ожидает к началу зимнего периода возникновения потребности в бустерной дозе для ревакцинации на фоне распространения новых штаммов коронавируса.

Портфель заказов на вакцины от COVID-19 составляет на 2021 финансовый год порядка 20 миллиардов долларов и столько же на 2022, включая опционы на восемь миллиардов, сообщила Moderna.