МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Количество привитых и переболевших COVID-19 растёт, но пока не достигнут достаточный для прекращения циркуляции вируса уровень коллективного иммунитета, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Количество привитых растет, и количество переболевших растет. Но пока мы не достигаем того уровня, чтобы сказать, что все, вирус не имеет возможности циркулировать",- сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Она отметила, что очень правильно было бы достигнуть этой точки максимально быстро, желательно к 1 сентября.

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