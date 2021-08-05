ВАШИНГТОН, 5 авг — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал указ, ставящий задачу довести к 2030 году долю электромобилей до половины от всех продаваемых в стране пассажирских транспортных средств.

Комплекс мер — от выработки новых экологических стандартов до стимулирования спроса — он объяснил необходимостью борьбы с глобальным потеплением и конкуренцией с Китаем.

"Я подписываю указ, который ставит цель, чтобы 50% всех пассажирских машин, продаваемых к 2030 году, были электрическими", — сказал Байден. Байден приветствовал компромисс по инфраструктурному плану

Он выступал на лужайке перед Белым домом на фоне американских электромобилей, включая версии джипов Wrangler и Hummer. Одну из машин Байден похвалил за способность разгоняться до 60 миль в час (96,56 км/ч) за 4,1 секунды и пообещал прокатиться на спорткаре Corvette, когда тот обзаведется модификацией с нулевым уровнем выхлопа.

"Мы конкурируем с Китаем и многими другими странами за XXI век. Чтобы победить, нам нужно, чтобы будущее носило клеймо "Сделано в Америке", — сказал Байден.

Он признал, что Китай пока лидирует в гонке основных мировых электромобильных рынков и производит 80% аккумуляторов для таких транспортных средств.

Байден возложил часть вины за отставание на своего предшественника Дональда Трампа и анонсировал через отмену "близоруких решений прежней администрации" возврат к более жестким стандартам выхлопов и топливной эффективности.

Европейская комиссия ранее предложила к 2035 году фактически отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территории Евросоюза и пускать на рынок исключительно новые транспортные средства с нулевым уровнем вредных выбросов.

Параллельно Еврокомиссия предлагает развивать инфраструктуру для электромобилей, в частности, сеть зарядных станций.

Европейская ассоциация автопроизводителей раскритиковала это предложение.

Автопроизводители стремятся к снижению выбросов до нуля, все члены ACEA поддерживают цель достигнуть климатической нейтральности к 2050 году, инвестируют миллиарды евро в инновационные технологии. Однако запрет одной конкретной технологии не является рациональным на данном этапе, заявила ACEA.

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