МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Группа компаний "Молвест" (торговая марка "Вкуснотеево"), один из крупнейших в России переработчиков молока, в первом полугодии 2021 года увеличила выручку на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 14,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении группы.

"ГК "Молвест" в первом полугодии 2021 года увеличила выручку на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 14,5 миллиарда рублей (без учёта сельскохозяйственного направления)", — говорится в сообщении.

Выпуск новинок и повышение эффективности каналов дистрибуции обеспечили наибольший рост продаж таких категорий, как йогурт (плюс 5,3%), масло (плюс 5%), сливки (плюс 8,2%) и сыр (плюс 15,6%). Экспорт продукции в годовом выражении вырос в четыре раза, до 610 тонн: в частности, в начале года начались поставки в Китай пермеата — сухого ингредиента из молочной сыворотки с повышенным содержанием лактозы, который используется в кондитерской и молочной промышленности.

"Осенью прошлого года мы начали поставки цельномолочной продукции в Казахстан, Азербайджан, Грузию, Армению и Узбекистан. В настоящее время компания ведет переговоры по поставкам цельномолочной продукции с Сингапуром, Японией и ОАЭ", – приводятся в сообщении слова гендиректора группы Анатолия Лосева.

Компания "Молвест" создана в 2006 году на базе молочного комбината "Воронежский". В состав группы входят восемь производственных площадок и пять молочных комплексов. Годовой объем переработки молока превышает 500 тысяч тонн. Выручка группы компаний "Молвест" в 2020 году выросла на 12,5% по сравнению с предыдущим годом и составила более 28,7 миллиарда рублей.