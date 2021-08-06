МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Прибыль компании "Ямал СПГ" за январь-июнь 2021 года составила 122 миллиарда рублей против убытка в 145,1 миллиарда рублей за аналогичный период 2020 года, следует из промежуточного финансового отчета компании по МСФО.

Выручка "Ямала СПГ" за первое полугодие увеличилась почти на 47% по сравнению с показателями прошлого года и составила 237,1 миллиарда рублей против 161,5 миллиарда рублей годом ранее.

Прибыль до налогообложения за январь-июнь составила 144 миллиарда рублей против убытка в 186 миллиардов рублей за аналогичный период 2020 года.

Операционные расходы компании за январь-июнь текущего года увеличились на 11,1% — до 94,4 миллиарда рублей.

Компания "Ямал СПГ" — оператор проекта по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения "Ямал СПГ". Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В 2020 году завод произвел 18,8 миллиона тонн СПГ, при этом сейчас идет строительство четвертой линии на 0,9 миллиона тонн.