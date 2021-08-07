МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Фигурант дела Baring Vostok француз Филипп Дельпаль заявил, что попросил своих адвокатов подготовить необходимые документы для скорейшего обжалования приговора, вынесенного ему в пятницу. Суд назначил всем фигурантам дела Baring Vostok условные сроки

"Мои коллеги и я полностью невиновны, и нет преступления. Я уже подписал мою просьбу об апелляции, и я попросил моих адвокатов подготовить необходимые документы, чтобы апелляция была подана очень быстро, потому что я считаю, что вынесенное решение полностью несправедливо", — сказал он журналистам.

В пятницу Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестиционного фонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви получил пять с половиной лет условно, Дельпаль — четыре с половиной года условно. Суд также снял арест с имущества Калви.

"Если это правосудие, то я его не понимаю… Я в шоке от решения, которое потребовало 15 часов", — добавил Дельпаль.

На скамье подсудимых, помимо Калви и партнера Baring Vostok Дельпаля, оказались Ваган Абгарян (также партнер Baring Vostok), директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Всем вменялась растрата в особо крупном размере и грозили максимально десять лет колонии. Никто из них вину не признал. Инфляция в июле замедлилась в месячном выражении

Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиарда рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.

Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда – то есть больше, чем даже было заявлено. Кроме того, по словам Калви, банк получил за ценные бумаги дивиденды и права акционеров.

Процесс привлек большое внимание за рубежом. В начале июня посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в беседе с РИА Новости выражал надежду, что российская судебная система "найдет положительное решение и это дело останется в прошлом".

Сам Калви говорил, что его уголовное преследование сильно повлияло на инвестиционный климат в России: "Потому что все, кто меня знает, знают, что я был среди иностранцев, наверное, самый позитивный, самый большой оптимист в России". И, по его словам, бизнес-сообщество "чувствовало, что, если это может произойти с Майклом Калви, это может коснуться любого человека".

В Кремле придерживаются другой точки зрения: как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отдельно взятое дело Калви не может иметь глобального значения, "гораздо более важный процесс", по его словам, это "системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны".