МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Спрос на инструменты и товары для дома в РФ в июле, в сезон ремонта дач и квартир, вырос в три раза по сравнению с прошлым годом, сообщили РИА Новости в компании "AliExpress Россия".

"В июле 2021 года в три раза вырос оборот товаров для дома и ремонта", — сказали в компании. При этом там отметили, что россияне все чаще заказывают отечественные товары этой категории.

В частности, значительно увеличились продажи электрических инструментов. Так, покупки электрических дрелей возросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Потратить на них россияне готовы от 960 до 4 тысяч рублей. Эксперты назвали семь неочевидных нарушений ПДД на даче

В компании также отметили рост спроса на инструменты для сада и дачи. Так, спрос на электрические триммеры для травы от местных производителей взлетел в восемь раз, на газонокосилки — в три раза. За электротриммеры покупатели в среднем готовы заплатить от 1,3 тысячи до 4,29 тысячи рублей, за газонокосилки — от 3,5 тысяч рублей за базовые модели (от электрической сети — ред.) до 25 тысяч за аккумуляторные.

Россияне также активно покупают мебель для обустройства дома: спрос в этой категории вырос в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом на офисные стулья — в 10 раз. "В среднем россияне готовы потратить на офисные стулья от 4,2 до 15 тысяч рублей; за эту цену можно купить эргономичное массажное кресло", — рассказали в компании.

Спрос на обеденные и барные стулья местных производителей вырос в четыре раза, на матрасы для сна — в два раза. По данным компании, покупатели готовы потратить в среднем от 2,7 тысячи на базовую модель матраса для сна до 34 тысяч рублей на ортопедические модели.

По данным аналитиков, в июле продолжали набирать популярность и приборы для "умного освещения" — от лампочек до круглых потолочных LED-светильников и настенных ламп. Спрос на товары локальных продавцов подскочил в 16 раз. На современные модели потолочных светильников со светодиодами россияне готовы потратить до 19 тысяч рублей.

Для дач и загородных домов чаще всего выбирали солнечные светильники, уличные бра и прожекторы на солнечной батарее: эти покупки взлетели в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а стоимость варьировалась от 450 рублей до 14 тысяч рублей.