МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Выход предприятия по производству сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии на проектную мощность позволит России достичь полного импортозамещения в сегменте белого цемента, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Путин поучаствовал в открытии цементного завода в Башкирии

"На данный момент отечественным производством покрывается меньше трети потребности в белом цементе. Запуск завода позволит не только полностью устранить этот дисбаланс, но и выпускать больший объем высококачественных отделочных материалов на его основе", — сказал Мантуров, слова которого приводит пресс-служба министерства.

"После выхода завода на проектную мощность можно будет говорить о полном импортозамещении в сегменте белого цемента", — добавил глава Минпромторга.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу принял участие в торжественной церемонии открытия нового завода по производству сухих строительных смесей, который был построен в Абзелиловском районе Башкирии. Инициатором проекта выступила компания "Цемикс", которая входит в состав австрийского холдинга "Ласселсбергер" — одного из крупнейших мировых производителей керамической плитки.

Объем инвестиций по данному проекту составил 5,7 миллиарда рублей. На предприятии ежегодно планируется производить 240 тысяч тонн белого цемента. Кроме того, в перспективе планируется строительство производств по выпуску микрокальцита (помол известнякового камня) мощностью 100 тысяч тонн в год, а также подготовки и упаковки строительных смесей мощностью 100 тысяч тонн в год.