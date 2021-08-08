МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Спрос на российские товары в последние годы растет не только внутри страны, но и за рубежом, наибольшей популярностью у иностранных покупателей пользуются электроника, дизайнерская одежда, игрушки, сувениры, а также товары сегмента красота и здоровье, рассказал РИА Новости директор по развитию международной e-commerce компании Ecwid в России Владимир Тарасов.

"Стереотип о том, что российские товары нельзя ставить в один ряд с зарубежными по качеству, давно себя изжил. Жители РФ с каждым годом начинают все больше ценить локальные товары, а в последние годы выросло и количество их покупателей из-за рубежа — за 2020 год онлайн-экспорт вырос более чем на 40%", — отмечает эксперт.

По его словам, первое место среди товаров из России занимает электроника — 34% от всех продаж за рубеж.

"Это в основном не перепродажа вещей из Китая, как ни странно, а собственные изобретения, технологии, решения. Основной покупатель российских решений — США", — добавил собеседник агентства.

На втором месте подарки и сувениры. На них приходится каждый пятый заказ покупателей из-за рубежа на российских площадках, указал Тарасов. Россия снизила экспорт пшеницы

"При этом популярностью пользуется не национальная тематика, а сувениры с изображением знаменитостей, героев мультиков, игровых персонажей. Это могут быть 3D фигурки, значки, магниты, одежда и др. Основной рынок сбыта — Европа и США", — продолжил он.

Пользуется популярностью среди зарубежных покупателей и российская дизайнерская одежда.

"Особенно ее ценят европейцы. Основное преимущество — невысокая цена и отличное соотношение цена/качество для дизайнерской одежды", — рассказал эксперт.

Кроме того, покупателей из-за рубежа традиционно привлекают товары сегмента красота и здоровье.

"В этой категории производители делают акцент на том, что производство находится в России, что и ценится в других странах благодаря широкой известности российских природных ресурсов", — указал собеседник агентства.

"Один из самых популярных товаров для экспорта за рубеж — игрушки. В основном, это персонажи игр, фильмов, комиксов. Большой популярностью игрушки российских магазинов пользуются в Канаде и Австралии — 50% от всех продаж игрушек за рубеж уходят на эти рынки", — заключил эксперт.