МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Правительство России одобрило финансовое обеспечение дорожной деятельности регионов, сообщается на сайте кабмина.

"Решения, принятые на заседании правительства 6 августа 2021 года… Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проектом распоряжения предлагается внести изменения в распоряжения правительства РФ, предусматривающие перераспределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности, предоставляемых в 2021 году бюджетам субъектов.