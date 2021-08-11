МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов в среду намерены внести в Госдуму законопроект, устанавливающий с 1 января 2022 года МРОТ в сумме 20 тысяч рублей в месяц. Текст документа опубликован в Telegram-канале одного из авторов инициативы, главы комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Кабмин отказался повышать планку транспортного налога для дорогих машин

Как уточняется в пояснительной записке, изменения предлагается внести в закон "О минимальном размере оплаты труда". Авторы инициативы выступают за установление МРОТ с 1 января 2022 года в сумме 20 тысяч рублей в месяц, "что составляет около 150% искусственно заниженной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ".

Парламентарии напомнили, что с 1 января 2021 года введен новый механизм ежегодного установления МРОТ и прожиточного минимума, по которому соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%, соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за предыдущий год — в размере 44,2%. Однако, по мнению авторов документа, такой способ не привел к существенному увеличению МРОТ — с начала текущего года МРОТ вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля в месяц против 12 130 рублей в 2019 году.

"Причиной является, во-первых, выбранное соотношение с медианной зарплатой в 42%, что ниже, чем в странах Евросоюза, где используется такой же показатель и указанное соотношение установлено на уровне не менее 50%, во-вторых, низкий уровень самой медианной зарплаты (30 457 рублей в 2019 году), отличающейся от средней зарплаты по стране (42 263 рубля) вследствие недопустимо высокой дифференциации доходов населения, не сокращающейся многие годы в результате проводимой правительством целенаправленной политики сдерживания роста МРОТ", — говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что, по данным Минтруда России, в 2022 году МРОТ планируется повысить на 6,4% и установить в сумме 13 617 рублей. При этом работника, получающего зарплату на уровне МРОТ, формально нельзя будет отнести к "работающему бедному", поскольку МРОТ будет выше прожиточного минимума, который на 2022 год на душу населения составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, однако после уплаты с этой суммы подоходного налога в размере 13% работник получит на руки за полный месяц работы 11 847 рублей.

Как указано в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит вывести из бедности и нищеты значительное число россиян, уменьшить дифференциацию в доходах населения, снизить социальную напряженность, обеспечить рост совокупного спроса, и, как следствие, развитие отраслей экономики, ориентированных на внутренний рынок. Кроме этого, уточняется в тексте, вырастут поступления в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды.

Вступление в силу данного закона предполагается с 1 января 2022 года.

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