МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в июле составила в годовом выражении 4,88% после 4,91% в июне, сообщает Банк России. Недельная инфляция в России оказалась нулевой

Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, составила 5,32%.

"Сохранение оценок трендовой инфляции и модифицированных показателей базовой инфляции на повышенном уровне… указывает на то, что резкое замедление сезонно сглаженного роста потребительских цен в июле ниже 4% в пересчете на год в значительной степени объясняется действием факторов разового и временного характера: опережающим обычную сезонность удешевлением плодоовощной продукции и волатильностью динамики цен на туристические услуги", — говорится в сообщении.

При этом регулятор отмечает, что проводимая денежно-кредитная политика будет способствовать снижению годовой инфляции до 4-4,5% в 2022 году с последующей стабилизацией вблизи 4%.

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