ЦЮРИХ, 11 авг — ПРАЙМ. Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение ужесточить санкции против Белоруссии, в частности, ввел меры контроля за торговлей определенными товарами и ограничения в финансовом секторе.

"Федеральный совет сегодня объявляет о дальнейших экономических санкциях против Белоруссии. К ним относятся меры контроля за торговлей определенными товарами, а также ограничения в финансовом секторе. Новые меры вступят в силу в среду, 11 августа 2021 года, в 6 часов вечера по швейцарскому времени (19.00 мск — ред.)", — говорится в сообщении. США вводят новые санкции против Белоруссии

Как отмечается, новый пакет экономических санкций в отношении Белоруссии следует аналогичным решениям, принятым Европейским союзом в июне. Сообщается, что в дополнение к существующему эмбарго на поставки оружия и оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, Федеральный совет вводит санкции в отношении товаров, которые могут быть использованы для мониторинга или перехвата интернет-и телефонной связи.

"Новые санкции также ограничивают торговлю товарами и технологиями двойного назначения, различными продуктами из нефти и хлористого калия… а также товарами, используемыми для производства или переработки табачных изделий", — сообщило правительство.

Кроме того, Швейцария ввела ограничения на торговлю определенными финансовыми инструментами, а также на предоставление кредитов и услуг по страхованию или перестрахованию правительству Белоруссии и другим государственным органам и учреждениям. Федеральный совет также принял решение ввести финансовые санкции в отношении "Белаэронавигации", белорусского поставщика аэронавигационных услуг.

Швейцария выразила обеспокоенность неуклонно ухудшающейся ситуацией с правами человека в Белоруссии и отсутствием диалога между правительством и гражданским обществом. Правительство Швейцарии также призвало Белоруссию соблюдать свои международные обязательства в области прав человека.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.