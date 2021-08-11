МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в июле вырос к июню в 1,7 раза, до 302,05 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны. Лимит исчерпан: что ждет мировую экономику, если Америка объявит дефолт

Аналитики, опрошенные агентством Daily FX, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 307 миллиардов долларов.

В том числе, согласно отчету министерства, государственные расходы в США в июле снизились на 10% в годовом выражении и составили 564,05 миллиарда долларов, а доходы упали в 2,2 раза, до 262 миллиардов.

Годом ранее в июле в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 62,992 миллиарда долларов.

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