МИНСК, 11 авг — ПРАЙМ. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что достигнутые договоренности о переходе на сниженные тарифы на роуминг свидетельствуют о способности Минска и Москвы решать сложные вопросы.

Ранее, 9 августа в режиме видеоконференции прошло заседание Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства (ГВУ). Были рассмотрены вопросы о порядке признания электронной цифровой подписи, о сотрудничестве в области микроэлектроники и условиях применения электронной компонентной базы белорусского производства в РФ, о создании единой системы определения уровня локализации техники, производимой в двух странах, о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19.

Также поддержано расширение практики использования платежных систем "Мир" и "Белкарт" в РФ и Белоруссии. Помимо этого решено, что профильные министерства двух стран и операторы связи должны вскоре перейти от опытной эксплуатации каналов связи к работе в условиях сниженных ставок и комфортных абонентских роуминговых тарифов на пространстве Союзного государства.

"Расширение практики заседаний Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства… показывает сегодня значимость предметного обсуждения актуальных вопросов двусторонней экономической повестки, позволяет, привлекая руководителей республиканских и федеральных ведомств, выходить на практическое и быстрое решение важнейших вопросов, которые востребованы сторонами, и решения, которых ждут граждане Белоруссии и России", — сказал Мезенцев РИА Новости. По его словам, одним из важных примеров этому является обсуждение вопросов повестки недавно прошедшего заседания Группы высокого уровня, в частности, касающихся тарифов на роуминг.

"Стороны готовы в ближайшее время выйти на предоставление гражданам комфортного тарифа, который в 6-7 раз меньше того, который был еще несколько лет назад", — сообщил госсекретарь.

Мезенцев подчеркнул, что тема тарифов на роуминг важна для граждан двух стран, для контактов между ними. "Но это еще и важно потому, что мы формируем единое информационное пространство", — сказал он.

По словам Мезенцева, "ответ операторов (связи – ред.) Белоруссии и России на (соответствующее – ред.) поручение глав государств, глав правительств подтверждает, что мы умеем договариваться, можем договариваться, будем и хотим договариваться даже в столь сложном вопросе".

"Формат взаимодействия под эгидой Союзного государства востребован, актуальность и значение его только возрастают", — подчеркнул он.