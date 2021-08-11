МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's должны пройти вакцинацию до 27 сентября, чтобы вернуться в главный офис для возобновления работы, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на письмо компании своим сотрудникам.

"McDonald's заявил, что все сотрудники компании должны пройти полную вакцинацию до 27 сентября… (Он — ред.) также перенес официальную дату открытия своей штаб-квартиры на 11 октября с 7 сентября", — говорится в сообщении.

McDonald's уточнил, что привиться также должны его поставщики и подрядчики, которые посещают офис. Ношение медицинских масок в офисе также останется, хотя компания надеется сделать их в будущем необязательными. Для сотрудников ресторанов вакцинация не обязательна.

Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве. Сейчас в РФ работает порядка 800 ресторанов McDonald's.

Чистая прибыль McDonald's в первом полугодии поднялась в 2,4 раза в годовом выражении — до 3,757 миллиарда долларов.