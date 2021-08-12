МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. "Единая Россия" в четверг внесет в Госдуму законопроект о включении периода службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, заявил один из авторов документа, руководитель фракции ЕР в нижней палате парламента Сергей Неверов. В ПФР рассказали, как увеличить накопительную пенсию

Ранее депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов выступили с такой же инициативой, их законопроект опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

"Служба в армии по призыву будет засчитываться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. "Единая Россия" внесет сегодня такой законопроект", — сказал Неверов журналистам.

Парламентарий напомнил, что на текущий момент граждане имеют право на досрочный выход на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста — для мужчин со стажем не менее 42 лет и женщин со стажем не менее 37 лет, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

"Однако в необходимый для этого стаж сейчас включаются только периоды работы и один нестраховой период – период нахождения на больничном", — сказал Неверов.

Он пояснил, что сейчас гражданин, отслуживший два года срочной службы в армии и далее непрерывно работавший, к 60 годам "никак не может накопить необходимые 42 года, хотя эти недостающие два года он посвятил почетному долгу – службе Родине".

В случае вступления в силу поправок с 1 января 2022 года, уже в следующем году досрочно на пенсию смогут выйти граждане, достигшие 60 лет, выработавшие 42 года страхового стажа с учетом срочной службы в армии. Авторами законопроекта, как пояснил Неверов, выступили сенаторы и депутаты от "Единой России" Андрей Турчак, Андрей Исаев, Владимир Шаманов, Андрей Красов, Михаил Тарасенко, Виктор Бондарев.

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