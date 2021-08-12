МОСКВА, 12 авг – ПРАЙМ. Со следующего года негосударственные страховые пенсионные фонды будут обязаны возместить средства гражданам, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона. Об этом пишут "Известия". В Думу внесут проект о включении службы в армии в стаж для пенсии

По данным издания, такой правительственный законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" Госдума может принять в октябре. Предлагается защитить права россиян, которые хранят свои пенсионные накопления в негосударственных фондах и могут их потерять при досрочном переходе из одного фонда в другой.

"Законодательством в сфере обязательного пенсионного страхования в настоящее время не предусмотрена возможность возврата инвестиционного дохода, удержанного в связи с досрочным переходом застрахованного лица, в случае неправомерного перевода от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора недействительным", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Правительство уточняет, что сейчас восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии осуществляется в судебном порядке. Однако в отдельных случаях происходят отказы.

"В целях решения данного вопроса законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода", — говорится в документе.

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