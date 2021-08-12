МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ.  В ходе сессии 11 августа преобладала положительная динамика. Однако индекс Мосбиржи не достиг психологически значимой отметки 3900 пунктов. Лидерами роста стали акции ИСКЧ (+18,68%). Скорректировались после ралли бумаги Petropavlovsk (-2,45%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,50-74,00.

X5 Group (+1,09%) отчитается за 2-й квартал по МСФО. Прогноз предполагает рост выручки ретейлера на 10% г/г, до 547 миллиардов рублей. Ожидается, что по итогам года продажи составят 2,2 триллиона рублей при EBITDA 264 миллиардов рублей и прибыли 43 миллиарда рублей. Консенсус-прогноз по акции X5 на горизонте 12 месяцев — 3400 рублей.

Ожидаем смешанную динамику. Индекс Мосбиржи может достичь 3900 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 73,70-74,20.