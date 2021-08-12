МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Объем секретного экспорта России вырос на 61% в январе-июне 2021 года, до 27 миллиардов долларов. Об этом сообщают "Ведомости", которые проанализировали данные Федеральной таможенной службы (ФТС) и выяснили направления и объемы засекреченных поставок из России за рубеж. Россия значительно увеличила оборот торговли с рядом ключевых партнеров

Речь в данном случае идет о группах товаров, которые ФТС помечает специальными обезличенными кодами, например, SS или SSSS.

При этом объем оборонного засекреченного экспорта, в который входят самолеты, оружие, боеприпасы, достиг 4,7 миллиарда долларов — это против 3,6 миллиарда годом ранее (рост на 31%).

Отмечается, что среди стран-получателей секретных оборонных поставок из России лидируют Чехия (683 миллиона долларов за полгода), Алжир (603 миллиона) и Китай (488 миллионов).

В свою очередь засекреченный импорт в Россию вырос в январе-июне на 40% — до 6,8 миллиарда долларов. Обычно он включает в себя закупки гражданских самолетов из Франции, США и Канады.

По данным ЦБ, в июне общий объем экспорта товаров из России достиг рекордного показателя в 43,8 миллиарда долларов. Рост по сравнению с маем составил 26%.