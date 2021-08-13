МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Железнодорожные операторы хотят попросить власти временно снять запрет на поставку в Россию железнодорожных колес украинского "Интерпайпа". Правда, пока они не пришли к единому мнению о необходимости этого шага. Об этом пишет "Коммерсант". Украина разрабатывает "план Б" на случай жизни при "Северном потоке-2"

Некоторые считают, что в условиях роста цен на колеса допуск стороннего производителя поможет стабилизировать стоимость. Как сообщает издание, операторы массово выводят вагоны из ремонта по причине увеличения спроса на грузоперевозки, в результате чего возникает локальный дефицит. Он может усугубиться из-за остановки на профилактику мощностей основных производителей.

Часть посредников скупили крупные партии колес для перепродажи. Исполнительный директор Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Алексей Дружинин говорит, что "наличие альтернативного производителя, будь то Украина или Китай, позволило бы сгладить эти ценовые колебания".

Напомним, что в декабре 2020 года поставки "Интерпайпа" в Россию попали под полный запрет. До этого компания поменяла канал поставок, начав продавать колеса на российский рынок через не связанные с ней структуры. Источник "Коммерсанта" отмечает, что странно открывать дорогу украинским колесам, при том что многие российские операторы оказались под украинскими санкциями и не могут отправлять вагоны в эту страну.