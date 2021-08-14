МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Прогнозирование опасных погодных явлений, как и в целом погоды в краткосрочном и долгосрочном периодах, требует принятия государственной программы развития, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В ЕС оценили влияние погодных бедствий на продовольственную безопасность

"Все это важно (наблюдательная система, суперкомпьютер — ред.), но самое главное — чтобы специалисты, ученые, технологи использовали эти вещи и развивали эти системы, потому что сами по себе они не могут развиваться… Я имею в виду научную систему. Мы не можем использовать только спутниковую информацию. Комплекс "Арктика-М", радарные системы (на европейской территории их много, а на азиатской недостаток — ред.). Должна быть создана программа для развития прогностических систем разного масштаба", — сказал Вильфанд.

По его словам, через два года морально устареет суперкомпьютер, научные эксперименты уже невозможно будет ставить. Вильфанд отметил также, что отдельные вводимые мощности и наблюдательные сети не решают проблему в целом, необходима отработка прогностических моделей.

"Росгидромет находится сейчас в топе мировых гидрометслужб, но мы можем вылететь, если не будет обновления", — сказал Вильфанд.

По словам ученого, программа совершенствования прогнозов позволила бы улучшить прогнозы по опасным погодным явлениями, а также создавать модели для предсказания характеристик сезонов года.