МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Количество зарегистрированных самозанятых в России превысило 2,7 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной налоговой службы. В России зафиксировали рекордное количество самозанятой молодежи

"По состоянию на 1 августа 2021 года количество самозанятых в целом по Российской Федерации – более 2,7 миллиона человек", — сказали в ФНС.

Там добавили, что с начала действия специального налогового режима (с января 2019 года) самозанятые получили доход на общую сумму более 525 миллиардов рублей. "Самозанятые сформировали более 419 миллионов чеков. Средний чек составляет 1 250 рублей", — отметили в ФНС.

По данным ведомства, число зарегистрированных самозанятых до 18 лет составляет порядка 41 тысячи человек.

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход — позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими — 6%.

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