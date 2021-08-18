ВАШИНГТОН, 18 авг — ПРАЙМ. Администрации президента США Джо Байдена отменила поставку долларов в Афганистан перед тем, как Кабул взяли боевики "Талибана"*, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. США и Британия договорились провести виртуальный саммит G7 по Афганистану

По их данным, на прошлой неделе, когда талибы взяли под контроль ряд центров провинций и направились в сторону Кабула, минфин США остановил отгрузку запечатанных ящиков с наличными, которые планировалось отправить в Афганистан. Целью отмены было "удержать сотни миллионов долларов от попадания в руки террористической группировки", отметили источники.

Ранее газета Washington Post сообщила, что США в минувшее воскресенье заморозили в американских банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана, сделав их недоступными для "Талибана".

Источники также добавили, что США работают над тем, чтобы закрыть доступ талибов к резервам Международного валютного фонда на сумму в почти полмиллиарда долларов.

Аджмал Ахмади, глава центрального банка Афганистана, который бежал из страны, сообщил газете, что ему было известно в пятницу о том, что поставок долларов в Афганистан больше не будет. Он отметил, что почти все резервы афганского центрального банка в размере 9 миллиардов долларов находятся за рубежом. По его оценкам, если США удастся их заблокировать, то "доступная талибам сумма составляет почти 0,1%".

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Афганистане, Гани убегал из Кабула вместе с машинами, набитыми деньгами, и то, что не удалось взять с собой, осталось на взлетном поле аэропорта.

В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.

* Запрещенная в России террористическая организация

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