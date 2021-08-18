МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Инфляция в РФ на 16 августа незначительно ускорилась, до 6,53% в годовом выражении с 6,51% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Росстат отметил рост задолженности по зарплате в России

В предыдущем обзоре указывалось, что инфляция на 9 августа в годовом выражении составила 6,51%.

По информации Росстата, на неделе с 10 по 16 августа в РФ была зафиксирована недельная дефляция — она составила 0,01%, с начала года по 16 августа рост потребительских цен составил 4,48%.

"На потребительском рынке, по еженедельным данным Росстата, за неделю с 10 по 16 августа зафиксирована незначительная дефляция (0,01%, неделей ранее цены не изменялись), c начала месяца цены снизились на 0,03%. В годовом выражении инфляция составила 6,53% год к году по состоянию на 16 августа", — говорится в документе Минэкономразвития.