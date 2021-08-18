МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Цены производителей промтоваров в России в июле замедлили рост до 2,6% с 2,9% в июне, в годовом выражении повышение составило 28,1%, сообщает Росстат.

"В июле 2021 года по сравнению с июнем 2021 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 102,6%, по сравнению с декабрем 2020 года – 123%", — сказано в релизе. Розничные цены на бензин ускорили рост, сильнее всего дорожает Аи-98

В сфере добычи полезных ископаемых цены в июле в месячном выражении выросли на 3,6%, в обрабатывающих производствах – на 2,3%. В обеспечении электроэнергией, газом и паром цены увеличились на 2,7%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов — на 2,4%.

В июле по сравнению с июнем в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок цены на горючий природный сжиженный и регазифицированный газ выросли на 22%, железную товарную необогащенную руду – на 11,7%, каменные гранулы, крошку и порошок, брикеты и полубрикеты торфяные – на 11,3%, антрацит – на 10,8%, апатитовый концентрат – на 10,6%, коксующийся уголь – на 10,2%. При этом цены на природный графит снизились на 19,1%, на никелевые концентраты – на 17,1%.

В обрабатывающих производствах существенное увеличение цен отмечено в металлургии: на ферромолибден – на 25,7%, услуги по производству изделий из драгоценных металлов – на 20%, узкий холоднокатаный штрипс – на 19,6%, на незамкнутые профили холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей – на 15,5%, необработанный кобальт – на 14%, на феррованадий – на 12,5%. Кроме того, цены выросли на цинковые плиты, листы, полосы или ленту и фольгу – на 12,3%, ферросилиций – на 12%, ферротитан – на 11,5%. Росстат третий раз в этом году зафиксировал недельную дефляцию в России

На отдельные виды нефтепродуктов также выросли цены: на нефтяные парафины – на 63,6%, нефтяные смазочные масла прочие, не включенные в другие группировки – на 13,3%, нефтяные дорожные битумы – на 10%. Вместе с тем увеличились цены на кокс и полукокс из каменного угля – на 9,8%. Снижение цен отмечено на печное бытовое топливо – на 10,6%.

В производстве прочей неметаллической минеральной продукции увеличились цены на листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не обработанное другим способом стекло – на 31,2%, конструктивные и архитектурно-строительные сборные железобетонные элементы зданий и сооружений – на 8,6%, стеклопакеты – на 7,8%, рулонные кровельные материалы и гидроизоляционные – на 7%.