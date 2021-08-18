МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области, летчик погиб, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Летчик погиб", — говорится в сообщении.

Добавляется, что для установления причин катастрофы к месту падения направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических Сил.