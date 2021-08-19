МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Украину, идущую к распаду, ждет ситуация, похожая на афганскую, США в определенный момент и не вспомнят о своих сторонниках в Киеве так же, как в Кабуле, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. На Украине сочли бессмысленным построение демократии

В интервью газете "Известия" Патрушев отметил, что "Вашингтон проверял на лояльность лиц, находящихся у власти в странах НАТО и ряде других государств, вовлеченных в авантюру в Афганистане, в том числе в странах постсоветского пространства, прежде всего, в Грузии".

"При этом не могу не коснуться Украины, где Вашингтон привел к власти и продолжает приводить лояльных ему лиц. Эту страну США накачивают ненужным самим американцам вооружением, закрывают глаза, а на самом деле поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни", — сказал Патрушев.

По его словам, в то же время Киев "угоднически прислуживает" интересам заокеанских покровителей, стремясь войти в НАТО.

"Но спасло ли свергнутый проамериканский режим в Кабуле то, что Афганистан имел статус основного союзника США вне НАТО? Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках", — отметил секретарь Совбеза РФ.

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