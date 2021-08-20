МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что его стране нужен "совместный успех" с США — только тогда, по его мнению, можно "остановить Россию и Путина". Об этом политик написал в своем Facebook. На Украине сочли бессмысленным построение демократии

"Не понимаю тех, кто верит в использование проблем для имиджа США от последних событий в Афганистане для нас. Мол, пусть что-то дадут, чтобы этот имидж улучшить. Это та самая забавная надежда на "дядю Джо", а тут еще и желание использовать непростую для США ситуацию. Так с США не работают", — отметил Климкин.

По его словам, те, кто так думает, не усвоили урок из последних событий. "США вошли в Афганистан, чтобы победить "Аль-Каиду"*, и задача частично решена. Это борьба "против". А вот борьба "за" новый Афганистан проиграна", — считает экс-министр.

Климкин предложил посмотреть на то, что происходит с Украиной.

"Борьба за то, чтобы остановить Путина, выиграна. Конечно, далеко не окончательно. А вот борьба за новую Украину как часть Запада пока что, согласитесь, нет", — посетовал он.

Климкин сформулировал "простой" вывод — неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину.

"Нам общий успех с США необходим — только с ними можно остановить Россию и Путина. А использование американских трудностей в Афганистане непременно вернется нам бумерангом", — заключил Климкин.

* Запрещенная в России террористическая организация

Читайте также:

Львовский журналист потребовал депортировать русских из Крыма