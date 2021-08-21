ВАШИНГТОН, 21 авг — ПРАЙМ. Новые санкции США в отношении России показывают, что у Вашингтона нет воли воплотить в жизнь то, о чем договорились президенты двух стран Владимир Путин и Джо Байден, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Эксперт оценил новые санкции США по "Северному потоку-2"

"Действия американской стороны подтверждают, что администрация продолжает слепо следовать курсу на дальнейший "подрыв" отношений с Россией. Не задумывается о последствиях. Вместо того чтобы сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности, занимается нравоучениями, стремясь уцепиться за псевдолидирующую роль страны в вопросах демократии и международного права", — написал он в Facebook

По словам посла, "вряд ли неконструктивные шаги Вашингтона помогут укрепить глобальную стабильность в столь непростое время для всех государств". Как заявил дипломат, "сегодняшние антироссийские выпады демонстрируют отсутствие у Вашингтона воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты между президентами двух стран на июньском саммите в Женеве".

Он добавил, что "Вашингтон с самого начала стремился не допустить развития нормального энергосотрудничества России с Европой", односторонние действия американцев в связи со строительством газопровода "Северный поток 2" "нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений".

"Это не что иное, как попытка получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий", — подчеркнул посол.

"Считаем, что формат использования газопровода должны определять в Европе, прежде всего, в Германии, а не в США", — добавил он.

Антонов назвал надуманным предлог для санкций, введенных в связи с делом Алексея Навального. "Никаких доказательств применения нами боевых отравляющих веществ предоставлено не было. Более того, Россия в отличие от США еще в 2017 году полностью ликвидировала все свои запасы химоружия, что подтверждено ОЗХО", — подчеркнул посол.

Читайте также:

США продолжат борьбу с "Северным потоком-2"