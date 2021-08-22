МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Хотя США обещали разорвать российскую экономику "в клочья", на самом деле такая участь постигла Украину, заявил РИА Новости в воскресенье глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

"За 30 лет Украина так и не сложилась, как государство. Для этого есть несколько причин, в том числе и необходимое время для появления собственной государственности. Кроме того, хотя США обещали разорвать российскую экономику "в клочья", эта участь постигла именно Украину", — подчеркнул сенатор.

"Хотя у Украины был хороший потенциал, который был заложен еще во времена Советского Союза, сейчас это государство — банкрот", — отметил он.

По мнению политика, Украина так и не смогла реализовать себя как самостоятельное государство, подменяя государственность "играми с националистами и маршами в вышиванках".

"Мы знаем, кто им отдает команды из Вашингтона, кто их кормит", — подчеркнул он.

Климов также отметил, что на Украине не только не соблюдаются права человека, но и не расследуются совершенные ранее преступления. Законодатель также напомнил, что закрытие независимых СМИ на Украине вызвало критику даже со стороны их европейских партнеров.