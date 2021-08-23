МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Череда кризисов на Украине привела к постепенному росту безработицы, сейчас ее уровень возвращается к показателям поздних 1990-х годов, при этом потенциал украинской экономики после распада СССР был выше, чем у большинства других стран бывшего союза, рассказала РИА Новости руководитель направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок (ЦСР) Виктория Павлюшина. Еврокомиссия анонсировала выплату макрофинансовой помощи Украине

День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости страны.

"С момента распада СССР на Украине фактически отсутствовали периоды длительной стабильности. При этом стоит отметить, что потенциал экономики страны был выше, чем у большинства других стран союза. В первые два-три года после распада страна принимала значительное число мигрантов, а уже с 1996-1997 годов на Украине наблюдался устойчивый миграционный отток, который только усилился в последующие годы в связи со сравнительно высоким уровнем безработицы и кризисными явлениями в экономике", — сказала Павлюшина.

Она отметила, что в целом в 1999-2008 годы безработица в стране снижалась и достигала уровня в 6%, после чего череда кризисов различного рода привела к постепенному росту значений показателя. "Только официальный уровень безработицы в стране составляет около 10% и фактически возвращается на уровень значения показателя поздних 1990-х годов", — указывает эксперт. Украина ввела санкции против "Ростелекома" и ряда российских СМИ

По ее словам, среди ключевых причин безработицы — увольнение по обоюдному согласию работника и работодателя, а также по инициативе одной из сторон (34,1% безработных в 2020 году) или увольнение по экономическим причинам (22,9% безработных). Кроме того, в 2020 году около 10% безработных составляли выпускники университетов и колледжей, которые не смогли найти работу после выпуска.

"Все это косвенно свидетельствует о том, что население страны с 2015 года все больше уезжает на заработки за границу. Об этом говорит также другой показатель. Напомним, что только видимые личные переводы работающих за рубежом граждан Украины с 2015 года составляют около 10% ВВП страны (9,7% в 2020 году), причем в 2006-2014 годах значение показателя составляло 3-5%", — продолжила Павлюшина.

Она добавила, что, по оценкам, около 5-7% населения Украины в трудоспособном возрасте стабильно находятся "на заработках" в других странах. Хотя это по сути и "потерянный потенциал" для экономики, но значительно повышает доходы населения внутри страны, заключила эксперт.