МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Санкции президента Украины Владимира Зеленского, в том числе против российских СМИ, являются зачисткой информационного поля и ухудшением свободы слова на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Украина ввела санкции против "Ростелекома" и ряда российских СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача, а также ряда российских юридических лиц, в числе которых "Ростелеком" и газета "Московский комсомолец".

"Это еще один шаг в цепочке блокирования любых потоков информации, которые касаются нашей страны, наших СМИ. Это еще один шаг на пути к фактически, наверное, удушению свободы слова в Украине и зачистке информационного поля страны от неугодных и некомфортных информационных потоков", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к решению Зеленского о вводе санкций против СМИ, в том числе российских.