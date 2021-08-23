КИЕВ, 23 авг — ПРАЙМ. Украина получила на свои счета 2,7 миллиарда долларов от Международного валютного фонда, сообщила в понедельник заместитель главы Национального банка страны (НБУ) Екатерина Рожкова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Международный валютный фонд за решение предоставить более 2,7 миллиарда долларов безвозмездной помощи.

"Сегодня 1,9 миллиарда СПЗ (специальных прав заимствования – ред.) поступили на счет Украины в МВФ! Отличный подарок ко Дню Независимости! Слава Украине", — написала Рожкова в своем Facebook.

Специальные права заимствования (SDR) это платежное средство МВФ, составляемое из нескольких ведущих мировых валют. По сегодняшнему курсу 1,9 млрд СПЗ составляет 2,7 миллиарда долларов.

В понедельник вступило в силу крупнейшее в истории расширение средств Международного валютного фонда (МВФ) на 650 миллиардов долларов.

Квоты распределяются пропорционально вкладу стран, поэтому крупнейшие вкладчики получают больше квоты.

Читайте также:

На Украине рассматривают введение новых санкций против России