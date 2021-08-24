МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Из единовременной выплаты пенсионерам в 10 тысяч рублей не будут производиться удержания, в частности, на основании судебных решений, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля. Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам

Ранее Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в 10 тысяч рублей пенсионерам, она должна быть произведена в сентябре.

"Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, не производятся", — говорится в тексте указа.