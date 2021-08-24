Из суммы единовременной выплаты пенсионерам в 10 тысяч рублей не будут производиться удержания
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Из единовременной выплаты пенсионерам в 10 тысяч рублей не будут производиться удержания, в частности, на основании судебных решений, следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля.
"Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, не производятся", — говорится в тексте указа.